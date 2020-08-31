Погодная аномалия не повлекла за собой жертв и разрушений

Туристы, отдыхающие в окрестностях Евпатории, сняли на видео огромный смерч. Диаметр воронки составил несколько десятков метров.

Сообщается, что атмосферный вихрь не затронул дома и другие постройки. Также обошлось без человеческих жертв, сообщает "Пятый канал".

Другим курортным городом, столкнувшимся с погодными аномалиями, стал Сочи. В ближайшие несколько дней воздух там прогреется аж до +37°C. В МЧС предупредили о вероятности возникновения новых лесных пожаров.