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Туристы, отдыхающие в окрестностях Евпатории, сняли на видео огромный смерч. Диаметр воронки составил несколько десятков метров.
Сообщается, что атмосферный вихрь не затронул дома и другие постройки. Также обошлось без человеческих жертв, сообщает "Пятый канал".
Другим курортным городом, столкнувшимся с погодными аномалиями, стал Сочи. В ближайшие несколько дней воздух там прогреется аж до +37°C. В МЧС предупредили о вероятности возникновения новых лесных пожаров.
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