Комплекс последнего рубежа сработает уже после С-400

Крымский мост, а также базу Черноморского флота прикрывает от воздушных атак зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2". Об этом заявил в интервью телеканалу "Царьград" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, это средство ПВО последнего рубежа с практически 100%-й вероятностью поражения целей. Эффективность комплекса была уже доказана в Сирии, когда "Торы" уничтожили подавляющее большинство беспилотников боевиков, атакующих базу Хмеймим.

Кроме того, в Крыму развернуты С-400, который могут увидеть и даже уничтожить бомбардировщик на расстоянии до 400 километров.

Ранее два российских Су-27 перехватили стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США над Черным морем. Предположительно, американские летчики отрабатывали удар крылатыми ракетами по российским военным объектам в Крыму, а также кораблям Черноморского флота.

Перехват самолета в Пентагоне и СМИ уже назвали одним из самых жестких, которые происходили в небе. По данным ВВС США, Су-27 опасно подрезал B-52H и действовал "непрофессионально". В Минобороны РФ пока никак не отреагировали на заявление Пентагона.