Эксперт: Крымский мост прикрывает "Тор-М2"

Эксперт: Крымский мост прикрывает "Тор-М2"
Фото: Виталий Невар/ТАСС
Комплекс последнего рубежа сработает уже после С-400

Крымский мост, а также базу Черноморского флота прикрывает от воздушных атак зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2". Об этом заявил в интервью телеканалу "Царьград" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, это средство ПВО последнего рубежа с практически 100%-й вероятностью поражения целей. Эффективность комплекса была уже доказана в Сирии, когда "Торы" уничтожили подавляющее большинство беспилотников боевиков, атакующих базу Хмеймим.

Кроме того, в Крыму развернуты С-400, который могут увидеть и даже уничтожить бомбардировщик на расстоянии до 400 километров.

Ранее два российских Су-27 перехватили стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США над Черным морем. Предположительно, американские летчики отрабатывали удар крылатыми ракетами по российским военным объектам в Крыму, а также кораблям Черноморского флота.

Перехват самолета в Пентагоне и СМИ уже назвали одним из самых жестких, которые происходили в небе. По данным ВВС США, Су-27 опасно подрезал B-52H и действовал "непрофессионально". В Минобороны РФ пока никак не отреагировали на заявление Пентагона.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"Газпром" отказался платить Польше штраф по "Северному потоку - 2" на миллионы евро

Варшава обвинила компанию в нарушении своего антимонопольного законодательства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей