В СБУ работал "крот": секретный кабель подняли со дна слишком поздно

Российские военные следили за украинскими и американскими кораблями в прибрежных водах Крыма еще до присоединения полуострова к РФ. Еще шесть лет назад украинские военные засекли загадочный сигнал рядом с Севастополем. На место прибыли водолазы, однако буи оказались срезаны. По версии "Радио Свобода", информацию слили российским военным, которые быстро уничтожили "улики". Сюжет опубликовало издание "ПолитНавигатор"

В 2013 году сотрудники Киевского НИИ гидроустройств испытывали рядом с Севастополем гидроакустическую станцию "Олимп", когда вдруг поступил странный сигнал. Это означало, что в море находится какой-то неизвестный корабль или подлодка.

Об инциденте доложили Генштаб Минобороны и даже лично президенту Виктору Януковичу, который поручил выяснить источник сигнала. Когда специалисты прибыли в заданный квадрат, но увидели полномасштабную военно-морскую операцию. Когда Янукович об этом узнал, то поручил немедленно "вырвать все, что есть на дне".

Тогда на глубине 70 метров специалисты нашли кабель, но так и не смогли его вырвать. Интересно, что на нем была срезана вся маркировка.

На следующий день, когда водолазы все-таки начали поднимать кабель на поверхность, оказалось, что оба конца его были срезаны, и радиобуи так и не нашли.

Как предполагает экс-начальник Генштаба Украины Владимир Замана, информацию российской стороне мог слить начальник военной контрразведки в крымском регионе Петр Зима.

Украинские специалисты полагают, что всего радиобуев было порядка пяти. Работая в одной системе, они собирали данные об украинских кораблях и американском эсминце USS Bulkeley, который заходил в порт Севастополя.