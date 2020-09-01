Заинтересованность ООН в проблеме водоснабжения Крыма Цеков воспринял со скепсисом

В Организации Объединенных Наций, как стало известно ранее, запросили дополнительную информацию по ситуации с водой в. Заинтересованность выразили после обращения зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской. Однако отреагировала организация лишь "для галочки", уверен сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

Соответственно, надеяться на то, что с помощью ООН проблема с водой на полуострове разрешится, не стоит.

"Я не верю, что ООН повлияет на открытие Северо-Крымского канала",

– отметил Цеков в разговоре с РИА ФАН.

Кроме того, сам Северо-Крымский канал – это не панацея. Даже если по нему и пустят воду, положение это не спасет. В этом году точно. Сенатор напомнил, что с момента, когда Украина прекратила водоснабжение Крыма, минуло уже шесть лет – естественно, инфраструктура канала сейчас в упадке. Все нужно чинить.

"Даже если бы они воду открыли, это никак бы не решило проблему в этом году, а возможно, что и в следующем",

– заключил Цеков.

О реакции ООН на обращение в связи с проблемой в Крыму Наталья Поклонская сообщила ранее в своем телеграм-канале.

Как стало известно на прошлой неделе, воду крымчанам начали подавать по графику.