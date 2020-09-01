Полуостров готовится к пику по COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что завершение турсезона на полуострове окажет положительное влияние на местную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусной эпидемией. По его словам, большинство туристов уже покинули регион.

Руководитель также добавил, что через две недели в республике ожидается пик по количеству случаев COVID-19, после чего ситуация должна пойти на спад.

"Дай бог, у нас все обойдется, так как сезон практически заканчивается. Надеемся, что количество заражения будет кратно меньше. К 14 сентября ожидаются пиковые значения по заболеванию, потом ожидается спад", – выразил надежду Аксенов.

Очаги заражения, добавил глава региона в беседе с представителями СМИ, остаются в Симферополе и Ялте. Всего на полуострове COVID-19 переболели 2453 человека. За прошедшие сутки выявлено 53 случая заражения инфекцией, отмечает "Крымское информационное агентство".

Аксенов также заявил, что ситуация с коронавирусом в Крыму остается под контролем. В приоритете, как и прежде, соблюдение профилактических мер со своевременным прохождением обследования, сообщает "ФедералПресс".

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что закрытые из-за COVID-19 границы привели к значительным убыткам туристической отрасли России. Несмотря на то что часть жителей РФ, привыкших отдыхать на зарубежных курортах, ринулись летом на отечественные, потери туризма составили около 500 млрд руб.

Зампред Комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что большое число туристов из России и повышение уровня заболеваемости COVID в Турции представляют большую опасность для РФ.

