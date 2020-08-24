Коронавирусная угроза на курортах: отмена авиасообщения с Турцией может спасти жизни россиян

На данный момент в стране фиксируется в среднем полторы тысячи новых случаев заражения

Большое количество российских туристов и повышение уровня заболеваемости коронавирусом в Турции представляют большую опасность. Об этом заявил зампред Комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров.



Для посещающих Турцию россиян коронавирус является большой угрозой. Эпидемиологическая ситуация в стране усугубляется, в связи с чем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган созывает экстренное заседание правительства для обсуждения ужесточения ограничительных мер, передает издание Hurriyet. На данный момент в стране фиксируется в среднем полторы тысячи новых случаев заражения – и это только официальные цифры.

Нововведения могут коснуться школ в преддверие учебного года, а также усиления масочного режима, правил социальной дистанции и массовых мероприятий. В связи с этим авиасообщение между РФ и Турцией может снова прекратиться.

Как известно, российских туристов контролирует Роспотребнадзор. Возвращаясь домой, они заполняют анкеты, сдают тесты на COVID-19 и проходят температурный контроль.

"Вопрос прекращения авиасообщения с Турцией относится к исполнительной власти. На самом деле у нас существенно вырос туристический поток в Турцию и не только – на наше Черноморье, в Крым, в Сочи. Все это опасно, поскольку эпидемия COVID-19 пошла в Европе по второму кругу и действует по нарастающей", – заключает Джабаров.

По словам сенатора, все будет зависеть от динамики распространения вируса в Турции. Если рост будет "ураганным", полеты придется срочно прекращать. Конечно, добраться в Турцию можно и через третьи страны, но многих туристов отпугнет удорожание путевок.

"Скопления людей в местах массового отдыха являются прекрасной базой для COVID-19. Сами люди должны подумать – они рвутся на курорты, а потом становятся разносчиками эпидемии. Это вопрос исполнительных властей. Минздрав РФ и Роспотребнадзор внимательно изучают ситуацию и при необходимости сделают свои предложения. Именно они контролируют эту тему", - резюмирует Джабаров.