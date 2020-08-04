Убытки от пандемии поможет восполнить электронная виза

Закрытые из-за коронавируса границы привели к значительным убыткам туристической отрасли России. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Хотя большинство граждан, привыкших отдыхать на зарубежных курортах, ринулись этим летом на отечественные курорты, потери туризма составили около 500 млрд руб., рассказала Догузова в интервью "АиФ".

Помочь восполнить убытки и преодолеть отраслевой кризис призвана электронная туристическая виза, действие которой стартует в России со следующего года. Воспользоваться предложением смогут граждане 53 стран, уточняет телеканал "360".

Пока электронная виза будет только для однократного въезда со сроком пребывания до 16 дней. Но в будущем планируется ввести и многократную электронную визу, сообщила Догузова.

Ранее стало известно, что гостиницы Крыма переполнены. Чтобы разнообразить географию отдыха россиян в своей стране, власти объявили специальную программу, участники которой получат компенсацию в размере до 15 тыс. руб. за приобретенный тур. О том, какие регионы РФ участвуют в акции, "Утро.ру" писало некоторое время назад.