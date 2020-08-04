Россия потеряла 500 миллиардов рублей на туризме

Россия потеряла 500 миллиардов рублей на туризме
Зарина Догузова. Фото: Russian Government - 08 April 2020/www.globallookpress.com
Убытки от пандемии поможет восполнить электронная виза

Закрытые из-за коронавируса границы привели к значительным убыткам туристической отрасли России. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Хотя большинство граждан, привыкших отдыхать на зарубежных курортах, ринулись этим летом на отечественные курорты, потери туризма составили около 500 млрд руб., рассказала Догузова в интервью "АиФ".

Помочь восполнить убытки и преодолеть отраслевой кризис призвана электронная туристическая виза, действие которой стартует в России со следующего года. Воспользоваться предложением смогут граждане 53 стран, уточняет телеканал "360".

Пока электронная виза будет только для однократного въезда со сроком пребывания до 16 дней. Но в будущем планируется ввести и многократную электронную визу, сообщила Догузова.

Ранее стало известно, что гостиницы Крыма переполнены. Чтобы разнообразить географию отдыха россиян в своей стране, власти объявили специальную программу, участники которой получат компенсацию в размере до 15 тыс. руб. за приобретенный тур. О том, какие регионы РФ участвуют в акции, "Утро.ру" писало некоторое время назад.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

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М
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люди не поехавшие отдыхать за рубеж либо потратили деньги на отдых в россии,либо отдохнули дома,на даче
т.е они либо сохранили свои сбережения,не брали кредиты в банке,либо вложили сбережения в другие товары,недвигу и тд
как россия могла потерять пусть будет 500 миллиардов если деньги остались в россии у населения
а не утекли в другие страны и их курорты?
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