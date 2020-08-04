Однако путешественникам следует попытать счастье и поискать свободные номера, уверены в министерстве туризма полуострова

Летний сезон 2020 в Крыму уже характеризируют как "крайне успешный". Министр курортов и туризма Вадим Волченко заявил о почти 100%-й загруженности номерного фонда в августе.

Руководитель отрасли отметил, что свободные номера все-таки можно найти. В то же время он призвал отельеров не пользоваться моментом и не завышать цены на оставшиеся места.

В июле 2020 года, по данным главы республики Сергея Аксенова, Крым посетили почти полтора миллиона туристов. А загрузка отелей и пансионатов составила около 80%.

По данным министра туризма, в Крыму работают 752 средства размещения, в том числе 69 санаториев и 22 детских оздоровительных лагеря. Все они, отметил глава ведомства, взяли на себя обязательства исполнить требования Роспотребнадзора.

Эксперты считают, что максимальное количество гостей, которое полуостров может принять одновременно, составляет около двух миллионов туристов. Но и тогда разместить их удастся только с привлечением частного сектора. Ранее именно на этот сектор приходилась максимальная нагрузка, а средняя годовая загрузка гостиниц и санаториев достигала не более 37%.

В прошлом году в последнем месяце лета Крым посетили 1,8 миллиона человек. А суммарный поток на полуостров за лето составил 5,8 миллиона.