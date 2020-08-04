Власти Республики собрались бомбить небо, чтобы вызвать дожди

Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма объявил конкурс на выполнение экспериментальных авиационных работ по искусственному вызову осадков. Об этом говорится в документации на портале госзакупок.

Максимальная сумма контракта составляет 25,4 млн руб. Претенденты на осваивание денег могут подавать свои заявки до 25 августа текущего года.

Об идее вызывать осадки, над томящимся от небывалой жары полуостровом, заявил еще в июне глава Республики Сергей Аксенов. На своей станице в "Фейсбук" он сообщил, что власти региона договорились с Росгидрометом о базировании в Крыму специального самолета, позволяющего увеличить количество дождей в засушливое время года. По его информации, из сформированных туч можно "выжать" 30% осадков и при этом не нанести "никакого вреда экологии".

"Уверен, что совместными усилиями и при помощи благоприятных погодных условий мы справимся со всеми трудностями. Крым без воды не останется!", – воодушевленно заявил Аксенов.

Как отмечала "Российская газета", ученые еще в 2015 г. предложили применить технологию искусственного вызывания осадков в Республике. Таким образом, регион получит дополнительно до двух миллиардов кубометров воды в год – ровно столько на полуостров поступало по Северо-Крымскому каналу из Днепра. Пять лет назад работу системы оценили в 500 млн рублей.