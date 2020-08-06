Крым может лишиться миллиардов рублей

Крым может лишиться миллиардов рублей
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Полуостров может не досчитаться большой суммы денег в ближайшие два года

Министерство финансов РФ выступило за сокращение финансирования Крыма и Севастополя по государственной программе на 2021 – 2022 годы.

Отмечается, что в первый год расходы могу урезать на 8,5 млрд руб. (до 76,1 млрд), а в 2022-м – на 9,1 млрд (до 82,3 миллиарда), сообщается в документе ведомства.

В 2014 году кабмин решил выделить на развитие Крыма более 800 млрд руб. в рамках целевой программы по развитию полуострова. Четыре года спустя вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что программа продлена до 2024 года после подписания соответствующего распоряжения, сообщает агентство "Прайм".

В ведомстве также предложили снизить затраты на развитие Северного Кавказа, Арктики и Дальнего Востока.

Ранее стало известно, что из-за COVID-19 полуостров стал лидером по количеству государственных выплат. С начала 2020 года Крым получил более 10 млрд руб., что практически в два раза превышает размер субсидий по сравнению с прошлогодним показателем.

До этого Минфин предлагал уменьшить расходы на сферы здравоохранения и образования, передает "ФедералПресс".

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в скором времени на территорию полуострова будут осуществлены первые поставки воды по трубопроводу "Белогорск – Симферополь".

Егор МАЛКОВ

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