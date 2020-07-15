Крым обеспечат водой: новый трубопровод начал работать

Крым обеспечат водой: новый трубопровод начал работать
Ласточкино гнездо, Крым. Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Ежедневно на полуостров будут поставлять до 50 тысяч кубометров питьевой жидкости

Лидер Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в скором времени будут осуществлены первые поставки воды по строящемуся трубопроводу "Белогорск – Симферополь".

Об этом глава республики рассказал на своей странице во "ВКонтакте". По расчетам, каждый день в Симферополь  будет доставляться до 50 тыс. кубометров воды, а первые 15 тыс. поступят в столицу региона уже в ближайшие дни.

Аксенов поблагодарил экспертов из Минобороны РФ, под руководством которых сейчас продолжается строительство трубопровода, идущего из Тайганского водохранилища в столицу Крыма, пишет RT.

Как отмечал крымский политолог Александр Форманчук, прокладка водопровода должна быть закончена к осени, сообщает телеканал "360".

Ранее глава Крыма заявлял, что республика не будет обращаться к Киеву с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров. По его словам, население может обойтись в этом вопросе без Украины.

Ольга ФЕДОРОВА

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