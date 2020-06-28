"Проживем без них": Крым решит вопрос с поставками воды без участия Украины

"Проживем без них": Крым решит вопрос с поставками воды без участия Украины
Фото: pixabay.com
Для Симферополя уже построены две нити водопровода из Бахчисарайского района

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика не обратится к Киеву с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров. По его словам, население может обойтись в этом вопросе без Украины.

Глава республики отметил, что такие решения принимаются украинским лидером Владимиром Зеленским, который может подписать соответствующий документ. Однако просьб о водоснабжении со стороны крымских властей не поступало.

"Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них", – приводит РИА "Новости" заявление главы Крыма.

Аксенов добавил, что больше всего в вопросе водоснабжения в регионе страдает Симферополь, для которого уже построили две нити водопровода из артезианских скважин Бахчисарайского района. Суточный объем подачи превысит 50 тысяч кубометров. Ограничений водоснабжения в городе пока что не было.

По словам главы республики, до воссоединения с Россией в Крым поступало более 1 млрд кубометров воды, 150 млн из которых шли на бытовые нужды, а 700 млн – на полив.

Ранее украинский экономист Максим Гольдарб заявлял, что Украины может нарваться на ту же ошибку, что из с Донбассом. Если Киев откажется от подачи воды на полуостров, то потеряет Днепр и остальные водохранилища.

Игорь ЛУКИН

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