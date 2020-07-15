Отдых в Крыму стал доступнее для россиян

Граждане страны активно бронируют билеты на республиканские курорты

Средняя стоимость авиабилетов в Крым и обратно из городов РФ в первой декаде июля снизилась на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает сегодня пресс-служба министерства курортов и туризма полуострова.

"Рекордное снижение цен на авиабилеты в Симферополь произошло из Тюмени и Омска – 37% и Уфы – 31%", – говорится в пресс-релизе.

В настоящее время средняя цена билета составляет 11 334 рублей.

Одновременно на 16% вырос спрос на бронирование авиабилетов. Лидерами здесь являются Москва и Санкт-Петербург.

Напомним, Крым открылся для российских отдыхающих после эпидемиологического карантина с 1 июля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Отдых в Турции: Москва начала переговоры с Анкарой об открытии границ

Перелеты хотят разрешить

Поваленные деревья и разбитые машины: по России промчалась стихия

Непогода продлится большую часть недели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей