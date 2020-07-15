Граждане страны активно бронируют билеты на республиканские курорты

Средняя стоимость авиабилетов в Крым и обратно из городов РФ в первой декаде июля снизилась на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает сегодня пресс-служба министерства курортов и туризма полуострова.

"Рекордное снижение цен на авиабилеты в Симферополь произошло из Тюмени и Омска – 37% и Уфы – 31%", – говорится в пресс-релизе.

В настоящее время средняя цена билета составляет 11 334 рублей.

Одновременно на 16% вырос спрос на бронирование авиабилетов. Лидерами здесь являются Москва и Санкт-Петербург.

Напомним, Крым открылся для российских отдыхающих после эпидемиологического карантина с 1 июля.

