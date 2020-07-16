Москве необходимо воспользоваться опытом властей Израиля

Россия могла бы решить проблему водоснабжения Крыма, воспользовавшись опытом Израиля 60-х годов прошлого века. Об этом рассказал российско-украинский историк Владимир Корнилов.

Он отметил, что Киев, перекрыв Северо-Крымский канал в 2014 г., доставлявший днепровскую воду на полуостров, нарушил неотъемлемые права его населения, поэтому Москва обязана поднимать эту тему в ООН и Европе. Эксперт пояснил, что Украина в свое время подписала конвенцию по трансграничным водотокам и соответствующий договор с РФ.

Заблокировав канал, власти Незалежной нарушают права как украинских граждан, так и россиян, проживающих в Крыму, подчеркнул историк. И он удивлен, что Москва не столь рьяно этот вопрос поднимает в ООН и европейских международных организациях.

Между тем, напомнил политолог, есть исторический прецедент решения проблемы дефицита воды. Речь идет о том, как в 1967 г. в ходе шестидневной войны с Израилем Лига арабских государств пыталась построить дамбу, чтобы лишить эту страну пресной воды. Но израильтяне нанесли по сооружению авиаудар, чем предотвратили планы противников.

"И ни Америка, ни остальные их не осудили. Наоборот, сказали, что израильтяне имеют право на эту воду. А если Россия начнет заворачивание Днепра, нам тут же закричат о людях. А Украина может спокойно лишать людей воды и открыто рассуждать об этом", – сказал Корнилов в программе "60 минут".

Напомним, на прошлой неделе в Крым прибыл первый эшелон со строительными материалами и оборудованием для укладки временного водовода Белогорск – Симферополь. Его возводят силами Минобороны РФ. Крымская столица от Тайганского водохранилища будет получать порядка 50 тыс куб воды в сутки.

В Киеве уже раскритиковали эти действия Москвы.