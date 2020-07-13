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На Украине прокомментировали работы по перекачке воды из Тайганского в Симферопольское водохранилище, к котором привлекли российских военных.
Как считает издание Defense Express, это принципиально не изменит положение с пресной водой в Крыму, и в России якобы до сих пор рассматривают силовой метод решения этой проблемы.
В частности, по словам бывшего командующего Вооруженных сил США в Европе Бена Ходжеса, Москва может использовать военные учения "Кавказ-2020" для нападения на Херсонскую область и захватит инфраструктуры, которая нужна для обеспечения Крыма водой. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, однако после присоединения полуострова к России Киев Северо-Крымский канал перекрыл.
Накануне РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что удалось проложить более 50 км трубопровода. При этом было задействовано более 300 военных и 130 единиц техники. И Тайганское, и Симферопольское водохранилище находятся на территории Крыма, однако в Симферополе ситуация с пресной водой образовалась достаточно напряженная по причине засухи.
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