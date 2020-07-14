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В Сети появились кадры залитого отходами пляжа одного из курортов Крыма. Море в районе Коктебеля превратилось в сливную яму – ручей из нечистот протекает прямо в прибрежной зоне курорта.
На ролике видно, как рядом с потоком отходов загорают люди, стоят специальные конструкции с шезлонгами для отдыха.
Кадры опубликовал на своей станице в "Фейсбук" общественник Александр Талипов. По его словам, такая же ситуация развернулась и в других населенных пунктах Крыма. В комментарии изданию "Ридус" общественник пояснил, что проблемы с городской канализацией связаны с тем, что очистные сооружения давно не ремонтировали, и в высокий туристический сезон они не справляются с нагрузкой.
Как отмечает телеканал "360", свою лепту вносят и гостиницы с пансионатами, а также многочисленные частные домовладения, принимающие путешественников. Они сливают отходы в море, что в итоге может привести к массовому загрязнению крымских пляжей.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о ЧП в Норильске.
Там отходы с завода попали в реку.
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