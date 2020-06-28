В городе произошел несанкционированный выброс фабричной воды

Уровень использованной жидкости мог оказаться выше установленного у отстойника в Талнахской обогатительной фабрике, где произошла утечка отходов в тундровую зону. Такое заявление сделала глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в "Фейсбук".

Руководитель ведомства объяснила, что причиной инцидента могли стать гидравлические испытания трубопровода с горячей водой, которые привели к превышению допустимого уровня в отстойнике.

Как отмечает РИА "Новости", ранее МЧС сообщало о поступивших данных об утечке неизвестной жидкости из-за перекачки воды в районе Талнахской обогатительной фабрики. Возникла угроза появления стоков в речных водоемах. В настоящее время Росприроднадзор проводит вместе с СК проверку по факту произошедшего.

В горно-металлургической компании "Норникель", которой принадлежит фабрика, отметили, что после инцидента были приняты меры по остановке сброса. На месте происшествия проводятся работы надзорных и контролирующих ведомств.