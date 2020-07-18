Эксперт уверен, что законы Рады останутся лишь на бумаге

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что новое деление полуострова на районы, принятое официальным Киевом, является "бессмысленным и пустопорожним". По словам политика, представители украинского парламента выживают из ума.

Ранее в Раде приняли закон о новых районах полуострова при ликвидации старых. Большей части районов Киев решил дать новые названия. Так, Бахчисарайскому району украинские депутаты решили "подарить" часть Севастополя, которому приписали статус административного центра с подчинением столице. Закон должен вступить в действие после так называемого вхождения полуострова в состав Незалежной.

Молохов добавил, что украинские парламентарии демонстрируют профессионализм в принятии реформ, лишенных здравого смысла, так как подобного рода законы останутся лишь "бумажными" и не имеющими никакого отношения к проживающим в Крыму людям, сообщает РИА "Новости".

Ранее омбудсмен Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия "притесняет" украинцев, находящихся в Крыму, комментируя таким образом российский закон о приравнивании отчуждений государственных территорий к экстремизму.

"Утро.ру" сообщало, что военный эксперт Юрий Котенок предрек Незалежной развал в случае попытки украинских ВС нанести хотя бы один удар по Крымскому мосту советскими "Нептунами". После этого, уверен специалист, государство под названием "Украина" прекратит свое существование.