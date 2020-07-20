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Украина ущемляла Крым в пользу других субъектов страны, поэтому там все постепенно приходило в упадок. При этом Киев делал это не намеренно. Своим мнением о ситуации в Республике, когда она входила с состав Украины, поделился Владимир Путин.
Президент рассказал, что общался с экс-премьером Украины на эту тему, когда у они еще были в хороших отношениях – до 2014 года. Российский лидер задал вопрос коллегам:
"Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?"
Тогда Путину ответили, что это необходимо для поддержания других регионов.
"У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать",
– приводит Путин слова своего украинского коллеги. Тем не менее российский президент отметил, что властям действительно пришлось занять такую позицию из-за тяжелой экономической ситуации, передает "Крым 24".
Ранее в Крыму прокомментировали предложение украинцев разделить полуостров на районы.
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