Украинское дипведомство сообщило Москве, что не приглашало российского лидера

Министерство иностранных дел Украины с осуждением восприняло сегодняшнюю рабочую поездку президента РФ Владимира Путина в Крым. Соответствующая нота была отправлена в дипведомство нашей страны.

"МИД Украины неоднократно подчеркивало и продолжает придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", – указывает Киев.

Украинское внешнеполитическое ведомство назвало поездку Путина грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Незалежной, а также "циничным и демонстративным пренебрежением" Москвы норм международного права, и перечислило целый ворох документов, которыми якобы РФ пренебрегла.

Киев потребовал прекратить противоправные "деяния" и "устранить все последствия, которые они повлекли". Главным образом, речь шла о российских военных базах, которые "угрожают" региону.

Протест в связи с открытием сегодня четырехполосного движения на трассе "Таврида" от Керчи до Симферополя, украинцы не выдвигают.

Как пишет телеграм-канал "Зрада чи Перемога", публикуя скриншот заголовка из украинского СМИ о том, что Путин не получал приглашения посетить "украинский" полуостров, в Киеве "наше панство комментирует, боль".

Комментируя очередной плач Ярославны с берегов Днепра, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Республики Роман Чегринец назвал украинский МИД филиалом канадского Cirque du Soleil.П По его словам, чиновники соседней страны вместо того, чтобы заниматься проблемами своих граждан, устраивают соревнование на самое глупое заявление.

"Особенно смешны эти взмахи кулачками и топанье ножками, как разбалованные карапузы, на которых взрослые не обращают внимание", – цитирует крымчанина РИА "Новости".

Напомним, президент России прибыл в Керчь, где принял участие в закладке на заводе "Залив" двух десантных универсальных кораблей для ВМФ РФ – "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

