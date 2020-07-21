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Российские школьники, которым уже исполнилось 10 лет, смогут съездить в Крым, не заплатив за билеты на поезд. Занимающаяся железнодорожными перевозками компания "Гранд Сервис Экспресс", получив от правительства субсидию, должна будет давать детям скидку 50% на проезд. Вторую половину стоимости билетов на поезд на полуостров погасят власти.
Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на информационном портале "Гарант", которое вступило в силу 21 июля.
Школьники смогут воспользоваться льготным проездом в общем и плацкартном вагонах в Крым и обратно домой до 31 августа.
В документе уточняется, что компании нужно подписать соглашение с Федеральным агентством железнодорожного транспорта, чтобы получить субсидию. Договор определит, сколько тысяч учеников необходимо будет перевезти со скидкой. Если же организация не выполнит нормы, то ей придется вернуть государству оставшиеся деньги. А вот все средства компании придется отдать, если она нарушит обязательства.
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