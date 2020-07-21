Политолог: адекватная часть властей Турции откажется брать Крым под контроль

Политолог: адекватная часть властей Турции откажется брать Крым под контроль
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Анкара озабочена лишь положением коренного народа полуострова, и это далеко не греки

Ни один серьезный турецкий политик не рассматривает ситуации "возвращения" под контроль Анкары российского Крыма. Даже считая татар своим родственным народом. С таким мнением выступил украинский политолог Ростислав Ищенко.

Он напомнил, что бывшее Крымское ханство для турков было традиционным союзником, и Турция до сих пор чувство некоторых обязательств в отношении крымских татар.

"Даже не политических. Но понятно, что в Анкаре нет адекватных политиков, которые рассчитывали бы когда-нибудь вернуть Крым под контроль Турции", – сказал эксперт в эфире радио "Аврора" (программа опубликована на ютюб-канале).

По его словам, у Анкары есть моральные и религиозные обязательства перед крымскими татарами, поскольку это родственный туркам народ, как и азербайджанцы.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что не признает воссоединения Крыма с Россией. Когда в феврале нынешнего года в Анкару с визитом прилетал глава Незалежной Владимир Зеленский они обсуждали тему "положения крымских татар" на полуострове.

Между тем, еще в 2016 г. представители одного из коренных народов региона направили письмо Эрдогану с тем, чтобы он пересмотрел свою позицию по факту исторического возвращения Крыма в состав России. Крымские татары призвали Анкару уважать выбор населения полуострова, в том числе крымских татар.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

На Украине захватили автобус с пассажирами. LIVE

В транспорте находится 20 человек

Россиянам планируют давать деньги за отдых на отечественных курортах

Для получения компенсации необходимо будет соблюсти несколько условий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей