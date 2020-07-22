Как туристов в Крыму "разводят" на деньги - видео

Как туристов в Крыму "разводят" на деньги - видео
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несмотря на штрафы и запреты, гостям полуострова предлагают сделать фото с животными за большие деньги

Крымские пляж заполнены людьми, а это значит, что особенно предприимчивые жители полуострова вновь пытаются заработать на туристах.

Фото с животными – это один из самых распространенных способов "развести" посетителей пляжей на деньги. Как оказалось, такой бизнес нелегален, а в законе четко написано, что оказывать фото и видео услуги с использованием животных, птиц, рептилий, насекомых нельзя. Об этом сообщает портал "Крым24". 

Полиция просто разводит руками и говорит, что из года в год ситуация повторяется: они приезжают, собирают материал, документируют и передают информацию в администрацию. Однако такие меры никак не влияют на положение дел. 

“Стоят одни и те же люди, стоят годами. Которые уже десятки раз были привлечены к ответственности. Как и нами, так и органами внутренних дел. Мы летом штрафуем, зимой судимся", – рассказывают представители власти полуострова. 

Напомним, что штрафы за такой бизнес не превышают 5 тысяч рублей для физических лиц, а юридическим придется заплатить до 10 до 50 тысяч. Наказание не слишком заботит нарушителей: сумму они "отбивают" за несколько дней активной работы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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