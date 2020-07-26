"Разруха и бедность": известная фигуристка раскритиковала Крым

"Разруха и бедность": известная фигуристка раскритиковала Крым
Александра Бойкова. Фото: instagram.com/aleksandraboikova/
Чемпионка Европы призвала привести черноморский курорт в порядок

Александра Бойкова уже несколько дней путешествует по Крыму, но после поездки в Новый свет фигуристка не выдержала и написала "разгромный обзор" на полуостров. Спортсменка раскритиковала регион за якобы плохую инфраструктуру и низкий уровень жизни населения.

Чемпионка Европы в парном катании написала в "Инстаграм" об ужасных дорогах в Крыму. По словам 18-летней девушки, ее поразило то, в каких условиях живут люди, и даже потрясающий вид на Черное море не спасает ситуацию.

"Та разруха и бедность, царящие в этих краях просто отталкивает и вызывает сожаление",

– поделилась впечатлениями Бойкова. Она добавила: вероятно, в других регионах России условия для местных жителей не лучше, но, раз Крым считается одним из лучших отечественных курортов, его просто необходимо привести в порядок. В заключение Александра написала о достопримечательностях Нового света и дала несколько советов другим туристам.

В комментариях на девушку набросились после критики курорта. Бойкову обвинили в незнании истинной ситуации на полуострове, а также добавили, что шесть лет назад, когда Крым входил в состав Украины, людям жилось еще хуже.

"Россия же за 5 лет построила уже очень много – мост, аэропорт, делает дороги. Не требуйте от своей страны невозможного", "Учите историю, юная леди, тогда придет понимание, что за такой короткий срок невозможно решить все проблемы сразу и выполнить Ваши капризы", "При Украине тут вообще совок совком был",

написали фигуристке.

Напомним, что в ноябре Александра Бойкова и ее партнер Дмитрий Козловский взяли золото на Гран-при в Москве. В этом году фигуристы стали чемпионами Европы.

Карина СИРАЗОВА

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