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Забрали все золото: российские фигуристы добились ошеломительного успеха

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Впервые за 14 лет наши спортсмены победили во всех дисциплинах домашнего Гран-при

Четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медали забрали россияне на этапе турнира, который завершился в Москве накануне, 16 ноября.

Первой в женских состязаниях, несмотря на случившееся ранее досадное падение, стала Александра Трусова. На втором месте  Евгения Медведева. В мужском одиночном катании золото досталось Александру Самарину, серебро – Дмитрию Алиеву, а бронза – Макару Игнатову. В танцах на льду первое место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Первое место в парном катании заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. На второй ступени пьедестала –  Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Ранее все золото домашнего турнира российские фигуристы забирали 14 лет назад, в 2005-м, напоминает РИА Новости.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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ииииии чтооооооо ????теперь коммуналка бензин продукты станут дешевле???? куда нам это золото.......повесить А пенсионный фонд говорит некому работать (хотя честно говоря и работать то негде)
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