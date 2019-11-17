Впервые за 14 лет наши спортсмены победили во всех дисциплинах домашнего Гран-при

Четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медали забрали россияне на этапе турнира, который завершился в Москве накануне, 16 ноября.

Первой в женских состязаниях, несмотря на случившееся ранее досадное падение, стала Александра Трусова. На втором месте Евгения Медведева. В мужском одиночном катании золото досталось Александру Самарину, серебро – Дмитрию Алиеву, а бронза – Макару Игнатову. В танцах на льду первое место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Первое место в парном катании заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. На второй ступени пьедестала – Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Ранее все золото домашнего турнира российские фигуристы забирали 14 лет назад, в 2005-м, напоминает РИА Новости.