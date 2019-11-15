Да и сама спортсменка не сдержала улыбки

Одна из лидеров женской сборной России по фигурному катанию Александра Трусова поскользнулась на ледовой арене еще до начала короткой программы.

Произошедшее юная спортсменка объяснила своими переживаниями. Она выступала первой и, понятное дело, переволновалась. Однако конфуз не только не расстроил ее, а, наоборот, избавил от мандража.

"Я хотела просто повернуться и стать в начальную позу, но получилось, что я упала. Но из-за этого все смеялись, и мне было тоже достаточно смешно и, может быть, из-за этого часть волнения ушла", – цитирует Трусову "Первый канал".

После падения на лице девушки промелькнула улыбка. Не сдержала смех и тренер Александры Этери Тутберидзе.

В итоге фигуристка стала второй. Ее опередила серебряный призер Олимпийских Игр в Южной Корее Евгения Медведева. У нее после короткой программы, которую Женя откатала максимально эффективно, 76,93 балла.

"Наконец-таки чистый прокат, без минусов, без падений, без каких-либо ошибок. Для меня это важно", – порадовалась Медведева.

Замыкает тройку лидеров американка Мэрайя Белл. Еще одна россиянка Станислава Константинова – 11-я. Борьба за победу в женском катании продолжится в субботу, 16 ноября.