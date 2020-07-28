"Снес крыши и повалил деревья": последствия шторма в Крыму - видео

Природная стихия разбушевалась в Симферополе

Погода в этом году крайне непредсказуема и переменчива. В разных регионах России жаркую погоду сменяют проливные дожди. Вот и на село Пионерское Симферопольского района обрушился шторм. 

Его последствия записали на видео, которое разместили на ютуб-канале "Удивительный Крым". Автор видео рассказал и показал, что стихия повалила живые деревья, снесла крыши домов и даже погнула железные столбы. 

"Вы только гляньте, что здесь происходило! Какой силы был ураган. Крыши посрывало, столбы положило. Вырвало просто столб, он лежит", – прокомментировал мужчина. 

Была объявлена ЧС муниципального уровня. Шторм повредил кровлю 26 частных домов. Об этом пишет РИА "Новости". 

Напомним, что недавно в Сочи смерч обрушился на пляж. Опасная воронка уничтожила оборудование. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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