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Погода в этом году крайне непредсказуема и переменчива. В разных регионах России жаркую погоду сменяют проливные дожди. Вот и на село Пионерское Симферопольского района обрушился шторм.
Его последствия записали на видео, которое разместили на ютуб-канале "Удивительный Крым". Автор видео рассказал и показал, что стихия повалила живые деревья, снесла крыши домов и даже погнула железные столбы.
"Вы только гляньте, что здесь происходило! Какой силы был ураган. Крыши посрывало, столбы положило. Вырвало просто столб, он лежит", – прокомментировал мужчина.
Была объявлена ЧС муниципального уровня. Шторм повредил кровлю 26 частных домов. Об этом пишет РИА "Новости".
Напомним, что недавно в Сочи смерч обрушился на пляж. Опасная воронка уничтожила оборудование.
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