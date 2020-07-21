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В последнее время природа не перестает удивлять. На этот раз в Адлерском районе Сочи смерч разрушил пляж в знаменитом Олимпийском парке.
Об этом сообщает Интерфакс.
На видео, размещенном в социальной сети "вКонтакте", видно, что опасное природное явление сносит все на своем пути: шезлонги, зонтики и даже кабинки для переодевания. Властями заранее было объявлено штормовое предупреждение, пляж был закрыт. Как передает "Москва24", информации о пострадавших нет.
Напомним, что ранее жители Подмосковья также стали свидетелями необычного явления. Им удалось заснять смерч на видео.
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