Опасная воронка вышла на сушу и уничтожила оборудование

В последнее время природа не перестает удивлять. На этот раз в Адлерском районе Сочи смерч разрушил пляж в знаменитом Олимпийском парке.

Об этом сообщает Интерфакс.

На видео, размещенном в социальной сети "вКонтакте", видно, что опасное природное явление сносит все на своем пути: шезлонги, зонтики и даже кабинки для переодевания. Властями заранее было объявлено штормовое предупреждение, пляж был закрыт. Как передает "Москва24", информации о пострадавших нет.

Напомним, что ранее жители Подмосковья также стали свидетелями необычного явления. Им удалось заснять смерч на видео.