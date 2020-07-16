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Природа продолжает удивлять жителей Московской области. Вблизи деревни Доры образовался смерч.
Очевидцам удалось заснять нетипичное и опасное явление на видео, которое опубликовали на ютуб-канале "Погода от шефа".
Природная аномалия происходит в регионе уже не первый раз, сообщает сайт "Метеовести". При этом явление может быть опасным, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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