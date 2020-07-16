Жители Подмосковья стали свидетелями необычного явления

Смерч удалось заснять на видео

Природа продолжает удивлять жителей Московской области. Вблизи деревни Доры образовался смерч. 

Очевидцам удалось заснять нетипичное и опасное явление на видео, которое опубликовали на ютуб-канале "Погода от шефа". 

Природная аномалия происходит в регионе уже не первый раз, сообщает сайт "Метеовести". При этом явление может быть опасным, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Юлия МИХАЙЛОВА

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