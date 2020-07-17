Теплее обычного будет в Западной Сибири

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина дала прогноз, согласно которому погода в последний месяц лета будет в пределах климатической нормы. Однако на севере Западной Сибири температура поднимется выше среднестатистических показателей. Прохладно в августе будет на Алтае. Об этом метеоролог сообщила в беседе с "Российской газетой".

В Москве и Подмосковье август обещает быть теплым: по ночам будет опускаться до 9-14 градусов, а днем температура воздуха будет колебаться в районе 20-25 градусов. Не исключены похолодания: в ночное время шкала термометра может опускаться до 5-10 градусов.

