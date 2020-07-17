Однако температура воздуха все равно будет держаться выше нормы

Жителям Подмосковья предсказали переменчивую погоду в августе. Солнце будет сменять набежавшие тучи, периодически начнет накрапывать дождь. Однако температура воздуха все равно будет держаться выше нормы.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал, что в ближайшие выходные жителей области будет ждать стандартная июльская погода. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью – до 14. Возможны осадки. В воскресенье следует быть осторожнее, выходя на улицу. Порывы ветра могут составить до 17 метров в секунду.

Приблизительно такая же погода сохранится и на следующей неделе, пишет "Подмосковье сегодня".