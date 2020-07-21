Пострадало больше 200 домов

Некоторых жителей Свердловской области затопило из-за продолжительных проливных дождей. В итоге в городе Нижние Серги ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ливни начались в этой местности еще 20 июля. В итоге из берегов вышли две реки – Сторожевая и Серебрянка. В результате было затоплено несколько административных зданий и порядка двухсот жилых домов. Большинство людей смогли сами покинуть свои жилища, но семерым пострадавшим жильцам потребовалась помощь спасателей. Видео, на котором видны все последствия проливных дождей, опубликовали в телеграм-канале "Life shot".

Уточняется, что представители местной администрации обеспечили для пострадавших три пункта временного размещения. Это два учреждения для детей дошкольного возраста и санаторий, сообщают в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Свердловской области.

К слову, паводок ликвидировали 255 спасателей. Также понадобилось 19 лодок и больше 50 единиц спецтехники. По свежей информации на 21 июля, вода с подтопленных участков уже начала отступать. Затопленными остаются четыре административных здания и 63 дома, в них проживают 189 человек, пишет "Комсомольская правда".

Напомним, в начале июля жители подмосковной Рузы пережили страшную ночь – там обрушилась дамба. В результате ЧП эвакуировали 52 человека. В тот период люди временно были лишены газа и электричества.