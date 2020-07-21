В последнюю неделю июля температура воздуха поднимется выше нормы

Жара вернется в столичный регион, а жители Москвы и Подмосковья смогут насладиться солнцем и отсутствием дождя.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На этой неделе температура воздуха будет ниже нормы и не поднимется выше 20 градусов. Но несмотря на это ночи будут теплые: от +11 до +15 °C. Об этом сообщает издание телеканал "360".

Метеорологи провели расчеты и им удалось выяснить, что уже с воскресенья погода начнет улучшаться: уменьшится вероятность осадков, а температура начнет расти. Окончательно лето вернется в регион в последнюю неделю июля.