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Синоптики объявили второй уровень опасности из-за грозы на территории Москвы и области 24 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Из-за приближения грозового фронта "желтый" уровень будет действовать в Москве и Подмосковье с 09.00 до 21.00 24 июля. Как передает РИАМО, В эту пятницу воздух в регионе прогреется до 20 градусов, а скорость юго-западного ветра достигнет 11 метров в секунд.
Напомним, что недавно синоптики дали неутешительный прогноз: для Москвы лето 2020 года может оказаться одним из самых дождливых за всю историю.
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