Москвичей предупредили о погодной опасности

Введенное из-за грозы предупреждение будет действовать до 21:00 24 июля

Синоптики объявили второй уровень опасности из-за грозы на территории Москвы и области 24 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Из-за приближения грозового фронта "желтый" уровень будет действовать в Москве и Подмосковье с 09.00 до 21.00 24 июля. Как передает РИАМО, В эту пятницу воздух в регионе прогреется до 20 градусов, а скорость юго-западного ветра достигнет 11 метров в секунд. 

Напомним, что недавно синоптики дали неутешительный прогноз: для Москвы лето 2020 года может оказаться одним из самых дождливых за всю историю. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

Ряду россиян предложили платить повышенную пенсию раньше

Изменения могут коснуться жителей Севера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей