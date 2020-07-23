Введенное из-за грозы предупреждение будет действовать до 21:00 24 июля

Синоптики объявили второй уровень опасности из-за грозы на территории Москвы и области 24 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Из-за приближения грозового фронта "желтый" уровень будет действовать в Москве и Подмосковье с 09.00 до 21.00 24 июля. Как передает РИАМО, В эту пятницу воздух в регионе прогреется до 20 градусов, а скорость юго-западного ветра достигнет 11 метров в секунд.

Напомним, что недавно синоптики дали неутешительный прогноз: для Москвы лето 2020 года может оказаться одним из самых дождливых за всю историю.