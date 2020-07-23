Сейчас в столице уже выпала месячная норма осадков

Для Москвы лето 2020 года может оказаться одним из самых дождливых за всю историю наблюдений синоптиков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА "Новости".

Он указал, что в июне столицу накрыло выпадением двух норм месячных осадков. В июле месячная норма также уже выпала, пишет "Вечерняя Москва".

"Это лето наверняка войдёт в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым", – приводит его слова RT.

Напомним, в конце июня Москву затопило из-за сильного ливня. Уровень воды на некоторых улицах поднялся выше 20 сантиметров. Машины буквально уплывали со своих стоянок.

Также во время июнской грозы пострадали двое человек, после того, как по ним ударила молния.