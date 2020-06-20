Есть пострадавшие: сильнейший ливень затопил Москву - видео

Есть пострадавшие: сильнейший ливень затопил Москву - видео
Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По улицам плывут автомобили

Дождь обрушился на российскую столицу, затопив несколько улиц на юге и востоке города. 

Около трех часов дня в Москве начался сильнейший ливень. Пользователи Сети опубликовали видео, как с неба непрерывным потоком льется вода вперемешку с громом и молниями. 

Из-за большого количества осадков некоторые улицы столицы затопило. Сейчас машины граждан оказались погружены в мутную воду практически наполовину. Пройти пешком, не намочив ноги практически невозможно. Сильно затопило и Варшавское шоссе. 

Издание "Комсомольская правда" сообщило, что во время ливня в столице Молния попала в двух человек: мужчину и женщину. Они живы, однако перестали чувствовать ноги. Инцидент произошел в парке Коломенское. 

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень опасности. Как сообщил РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, окончание дождей следует ждать только в первой половине ночи. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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