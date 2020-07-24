На Подмосковье надвигаются грозы и ливень

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными

Жителей Московской области предупредили о непогоде вечером 24 июля.

По данным издания "Подмосковье сегодня", в некоторых областных районах прольются сильнейшие ливни. Будут страшные грозы и сильный ветер. 

Об изменениях погоды также предупреждает пресс-служба Минтранса Московской области.

Чтобы избежать опасных ситуаций, водителей просят соблюдать ПДД, не превышать скорость и не парковать автомобили рядом с деревьями. Пешеходов также просят быть предельно внимательными и не ходить рядом с шатающимися конструкциями.

Напомним, месяц назад на Москву обрушился очень сильный ливень. Тогда затопило несколько столичных улиц. А в одном из парков молния ударила в мужчину и женщину. К счастью, они остались живы, но перестали чувствовать ноги.

Александра ЛЕОНИДОВА

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