Температура воздуха составит от +24 до +30

Специалисты рассказали, что последние дни июля обещают быть самыми жаркими в 2020 году. Настолько хорошая погода обойдет только прибрежные районы. Там жару стоит ожидать в августе.

Радостную новость россиянам сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА "Новости". По его словам, последние дни июля будут самыми теплыми потому, что уже прогретая почва станет отдавать тепло.

Так, в этот период стоит ожидать повышения температуры воздуха до +27°C в Москве и до +25°C в Екатеринбурге и Челябинске, в Перми будет +24°C, но грозы и дожди. 30-градусная жара будет также в Тюменской и Курганской областях, пишет URA.RU.

Стоит отметить, что в понедельник, 27 июля, жителей Подмосковья предупредили о возможном дожде, грозах и порывистом ветре. Спасатели порекомендовали всем, кто в непогоду окажется на улице, быть предельно осторожными. Не находиться под шаткими конструкциями и деревьями, уточняет "Подмосковье сегодня".