Отдых туристов в Сочи омрачится

Отдых туристов в Сочи омрачится
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
На город обрушатся смерчи

По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае резко ухудшится погода. В Сочи будет ветрено и пройдут дожди. Также отдыхающих на популярном российском курорте предупредили о нашествии смерчей.

Как сообщается на сайте МЧС России по региону, вероятность формирования смерчей над морем достаточно высока. Стихия будет буйствовать в течение всего дня 28 и 29 июля, а также ночью и утром 30 июля.

Как отмечает "Царьград", при усилении ветра лучшим решением будет не выходить на улицу. Если во время непогоды человек оказался за пределами помещения, то ему нужно держаться подальше от остановок городского транспорта, рекламных щитов и деревьев.

Также, в первую очередь, нельзя оставаться в машинах, автобусах. Укрыться можно в подземном переходе или подвале.

Ранее "Утро.ру" делилось видео с разрушительным смерчем на сочинском пляже. Вихрь налетел на сушу и уничтожил оборудование. Тогда стихия привела к разрушению на пляже в знаменитом Олимпийском парке.

Ольга ФЕДОРОВА

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