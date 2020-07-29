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Сегодня, 29 июля, погода в Москве и области заметно ухудшится. На жителей столицы обрушится сильный ливень, кроме того, местами может выпасть град. Об этом рассказали в МЧС.
Порывы ветра в столице могут достигать 20 м/с, сообщили спасатели РИА "Новости". Дождь будет продолжаться и после полуночи 30 июля.
В связи с непогодой жителям Москвы и Подмосковья в МЧС порекомендовали оставаться дома, передает телеканал "360". Если на улицу выйти все же пришлось, спасатели посоветовали укрываться от грозы в зданиях, а не под деревьями. Также стоит избегать рекламных щитов.
Ранее из-за шторма в Крыму рухнуло несколько деревьев.
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