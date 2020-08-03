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Со вторника, 4 августа в Подмосковье вновь будет тепло. Столбики термометров покажут +26°C. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", со среды по пятницу температура воздуха будет около +29°C, что выше нормы. Тепло будет и ночью – до +16°C . На выходных станет чуть прохладнее +22-26°C.
Осадков же на этой неделе не ожидается. Жители Москвы и Подмосковья смогут поплавать в водоемах, ведь вода будет достаточно комфортной.
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