Сезон купания продолжается: в Подмосковье вернется летняя погода

Температура воздуха будет выше нормы

Со вторника, 4 августа в Подмосковье вновь будет тепло. Столбики термометров покажут +26°C. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", со среды по пятницу температура воздуха будет около +29°C, что выше нормы. Тепло будет и ночью – до +16°C . На выходных станет чуть прохладнее +22-26°C.

Осадков же на этой неделе не ожидается. Жители Москвы и Подмосковья смогут поплавать в водоемах, ведь вода будет достаточно комфортной. 

Полина ИВАНОВА

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