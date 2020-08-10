В европейской части России резко похолодает

Температура воздуха упадет в Москве и на Урале

О том, какую погоду ждать на предстоящей неделе, рассказали в Гидрометцентре. Синоптики предупредили о сильном похолодании в европейской части страны. Столбик термометра упадет в среднем на шесть – семь градусов.

Об этом сообщает РИА "Новости". 

Как передает телеканал "360", в Москве на смену солнечной погоде придут проливные дожди, которые будут идти до конца недели. 

Похолодает и в Предуралье. В Свердловской и Челябинской областях уже отметили, что погода испортилась. 

Однако это не все так плохо. Например, в Краснодарском крае уйдет жара, а температура опустится до более комфортных показателей: +28 ... +30°C. Жара сохранится на Алтае и в Хакасии. В этих регионах воздух прогреется до +35°C. 

Ранее в Гидрометцентре рассказали о том, какая погода будет в России в августе.

Юлия МИХАЙЛОВА

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