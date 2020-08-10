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О том, какую погоду ждать на предстоящей неделе, рассказали в Гидрометцентре. Синоптики предупредили о сильном похолодании в европейской части страны. Столбик термометра упадет в среднем на шесть – семь градусов.
Об этом сообщает РИА "Новости".
Как передает телеканал "360", в Москве на смену солнечной погоде придут проливные дожди, которые будут идти до конца недели.
Похолодает и в Предуралье. В Свердловской и Челябинской областях уже отметили, что погода испортилась.
Однако это не все так плохо. Например, в Краснодарском крае уйдет жара, а температура опустится до более комфортных показателей: +28 ... +30°C. Жара сохранится на Алтае и в Хакасии. В этих регионах воздух прогреется до +35°C.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о том, какая погода будет в России в августе.
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