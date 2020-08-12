Осадки будут не очень обильными

2020 год продолжает удивлять. Россиян предупредили, что в середине августа в Центральной части нашей страны может похолодать настолько, что даже выпадет снег. Неутешительным прогнозом поделились сотрудники Центра погоды "Фобос".

Специалисты утверждают, что осадки также возможны в Поморье и на Кольском полуострове. Там воздух прогреется всего до +10°C, уточняет "Российская газета".

Непогода ждет и жителей столицы. Москву накроют дождь и ветер. В городе введен желтый уровень погодной опасности, сообщает "МИР24".

Потепление придет уже в конце недели. Температура поднимется до +20°C , пишет URA.RU.