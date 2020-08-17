В среду будет самый жаркий день

Синоптики рассказали, что ждет жителей Московского региона на этой неделе. Так, температура воздуха будет комфортной, но осадки вероятны в понедельник, среду и четверг. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дождей не стоит ждать во вторник и воскресенье. В начале недели столбики термометров будут показывать +20-25°C, в среду еще больше, до +26°C. Ночами же температура воздуха будет опускаться до +10°C, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Ведущий специалист Центра "Фобос" Александр Синенков в интервью телеканалу "МИР24" сообщил, что такая погода будет по всему центру Европейской части России, а атмосферное давление на неделе будет выше нормы, до 755 мм ртутного столба.

