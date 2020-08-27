Могут сохраниться дожди до конца недели

К Дню знаний погода наладится – метеорологи утверждают, что температура воздуха может прогреться днем до +25°C. Об этом сообщил РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он утверждает, что погода с большой долей вероятности сохранится высокая. Однако пока до конца недели не исключены небольшие дожди и облачность, поэтому сильного солнца особо не будет.

Прогноз справедлив для столичного региона, где вплоть до 30 августа температура воздуха днем будет прогреваться до +20°C, а ночью падать с +9°C до +14°C, указывает "МИР24".