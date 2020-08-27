В Подмосковье количество осадков превысило норму за месяц

Дожди в регионе будут идти еще несколько дней

Накануне на Москву и Московскую область обрушился сильный ливень. По словам синоптиков, в регионе выпало более трети месячной нормы осадков за 26 августа.

Самый сильный дождь прошел в подмосковном Наро-Фоминске – в городе выпало около 28 мм, цитирует слова специалистов Росгидрометцентра "Подмосковье сегодня". Нормой же в августе считается 77 мм осадков.

По прогнозу Гидрометцентра, дожди в Москве и области будут идти до 30 августа, причем 27-го и 28-го ожидаются грозы и сильный ветер до 15 м/с.

Напомним, вчера из-за ливня в столице произошел настоящий потоп, а из-за протечки кровли пришлось эвакуировать экспонаты Третьяковской галереи, которые начало заливать водой.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

О скандале с россиянами в Белоруссии и пандемии: интервью Путина - главное

Эпидемия коронавируса, ситуация в Белоруссии, спецоперация Украины и США против россиян - глава РФ откровенно рассказал о последних событиях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей