В Подмосковье количество осадков превысило норму за месяц

Дожди в регионе будут идти еще несколько дней

Накануне на Москву и Московскую область обрушился сильный ливень. По словам синоптиков, в регионе выпало более трети месячной нормы осадков за 26 августа.

Самый сильный дождь прошел в подмосковном Наро-Фоминске – в городе выпало около 28 мм, цитирует слова специалистов Росгидрометцентра "Подмосковье сегодня". Нормой же в августе считается 77 мм осадков.

По прогнозу Гидрометцентра, дожди в Москве и области будут идти до 30 августа, причем 27-го и 28-го ожидаются грозы и сильный ветер до 15 м/с.

Напомним, вчера из-за ливня в столице произошел настоящий потоп, а из-за протечки кровли пришлось эвакуировать экспонаты Третьяковской галереи, которые начало заливать водой.