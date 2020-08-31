Метеорологов рассмешили прогнозы о "суровой" зиме в России

Метеорологов рассмешили прогнозы о "суровой" зиме в России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сильные морозы прогнозировали уже в ноябре

В Гидрометцентре отреагировали на прогноз, который дала Екатерина Пестрякова. Эксперт заявила, что предстоящая зима в России будет суровой и морозной. Такие выводы она сделала исходя из того, что лето выдалось жарким и дождливым. Однако у других климатологов подобный прогноз вызвал лишь улыбку. 

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Гидрометцентре пока не торопятся с прогнозами и стараются не комментировать прогнозы других климатологов. 

"Это смешно, и это вызывает улыбку. Мы не комментируем, а улыбаемся", – подчеркнул специалист.

Он также обратился к журналистам и предложил им спрашивать метод, на основании которого делается прогноз. По мнению Вильфанда, большая часть прогнозов после этого не будет восприниматься всерьез, уточняет РИА "Новости". 

Напомним, что ранее в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода на первое сентября.

Юлия МИХАЙЛОВА

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