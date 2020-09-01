Во вторник москвичей ждет скачок атмосферного давления

Синоптики предупредили метеозависимых людей

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 1 сентября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до +22°C.

Однако не все будет так гладко. Помимо хорошей погоды, москвичей ожидает высокое атмосферное давление.  К вечеру оно составит 751 мм ртутного столба, передает слова Леуса РИА "Новости". Это в полной мере ощутят на себе метеозависимые жители столицы.

Также синоптик рассказал, что порывы северного и северо-западного ветра достигнут скорости 4 – 9 м/секунду.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"Говорите правду": США припугнули грузин российским влиянием

Сами американцы тоже чувствуют угрозу со стороны РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей