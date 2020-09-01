Синоптики предупредили метеозависимых людей

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 1 сентября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до +22°C.

Однако не все будет так гладко. Помимо хорошей погоды, москвичей ожидает высокое атмосферное давление. К вечеру оно составит 751 мм ртутного столба, передает слова Леуса РИА "Новости". Это в полной мере ощутят на себе метеозависимые жители столицы.

Также синоптик рассказал, что порывы северного и северо-западного ветра достигнут скорости 4 – 9 м/секунду.