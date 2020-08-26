Потоп в Москве: Третьяковку экстренно эвакуировали - видео

Потоп в Москве: Третьяковку экстренно эвакуировали - видео
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Некоторые экспонаты пострадали из-за протечки кровли

В среду, 26 августа, на Москву обрушился сильный ливень: жителей столицы предупредили о желтом уровне опасности. Улицы города затопило, пострадала и Третьяковская галерея на Крымском Валу – здание эвакуируют. Видео появилось в Сети.

Как удалось выяснить журналистам, потоп в Новой Третьяковке прошел из-за протечки крыши. Пол покрылся водой, по данным РЕН ТВ, пострадали некоторые экспонаты.

По словам очевидцев, посетителей принудительно выводят из музея, передает "Москва.ру". Видео опубликовал телеграм-канал "Московские новости". В пресс-службе Новой Третьяковки позже сообщили, что эвакуированным во время потопа предоставят бесплатные билеты для посещения музея в другой день, пишет "Интерфакс".

Во время ливня частично затопило и торговый центр "Орджоникидзе" на Ленинском проспекте. Посетители и сотрудники оказались в воде почти по щиколотку, сообщает РЕН ТВ.

На опубликованном в Сети ролике видно, что вода на улице Большая Татарская достигла уровня бордюра – машины проезжают с трудом. Кроме того, настоящее озеро образовалось и у метро "Третьяковская".

Телеканал "360" передает, что за последние сутки за город обрушится такое же количество осадков, какое выпало за весь август. По прогнозам синоптиков, гроза и порывы ветра до 15 м/с продлятся до 21:00, пишет РИА "Новости".

Карина СИРАЗОВА

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