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Жители подмосковной Рузы пережили страшную ночь – в городе обрушилась дамба. Сначала, еще накануне вечером, в верхнем течении реки Городянка овраг заполнился водой. Специалисты начали откачивать жидкость и эвакуировали людей, но ЧП все же избежать не удалось.
Спустя несколько часов, вечером 8 июля вода вышла к жилым домам после того, как во время работ – специалисты прокладывали обходной канал – техническую насыпь подтопило. В результате два дома на окраине смыло, еще 29 оказались в воде. Как сообщает МЧС, дальнейшей угрозы разлива воды нет. При этом никто не пострадал.
Как сейчас выглядит местами разрушенная Руза показал на видео телеканал "360". На кадрах заметно, что дорога превратилась в руины.
В результате происшествия 52 человека эвакуировали, люди временно лишились газа и электричества. Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко призвал в "Инстаграм" жителей соблюдать спокойствие. Губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что спецслужбы сделают все возможное, чтобы скорее устранить последствия стихии. Тем, чьи дома пострадали, помогут.
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