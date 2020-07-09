В Подмосковье прорвало дамбу - видео

Мощный ливень привел к страшным последствиям

Жители подмосковной Рузы пережили страшную ночь – в городе обрушилась дамба. Сначала, еще накануне вечером, в верхнем течении реки Городянка овраг заполнился водой. Специалисты начали откачивать жидкость и эвакуировали людей, но ЧП все же избежать не удалось.

Спустя несколько часов, вечером 8 июля вода вышла к жилым домам после того, как во время работ – специалисты прокладывали обходной канал – техническую насыпь подтопило. В результате два дома на окраине смыло, еще 29 оказались в воде. Как сообщает МЧС, дальнейшей угрозы разлива воды нет. При этом никто не пострадал. 

Как сейчас выглядит местами разрушенная Руза показал на видео телеканал "360". На кадрах заметно, что дорога превратилась в руины. 

В результате происшествия 52 человека эвакуировали, люди временно лишились газа и электричества. Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко призвал в "Инстаграм" жителей соблюдать спокойствие. Губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что спецслужбы сделают все возможное, чтобы скорее устранить последствия стихии. Тем, чьи дома пострадали, помогут. 

Полина ИВАНОВА

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